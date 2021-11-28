"Це - ідіотизм". Як соцмережі реагують на дії ДБР щодо Юрія Бутусова і його відео
Звістка про розпочату Державним бюро розслідувань (ДБР) перевірку вмісту відео відомого київського журналіста Юрія Бутусова, де він гатить на полігоні з 152-мм гаубиці, викликала неабияке обговорення на фейсбуці. Перевірка ця, нагадаємо, виокремлена в окреме кримінальне провадження
Хоча у ДБР при цьому запевняють, що перевірятимуть не особисто Юрія, а тих посадовців, які "допустили цивільну особу (тобто Бутусова - ред.) до зброї", а самому йому можуть надати хіба що "юридичну консультацію", статті провадження серйозні:
ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення),
ст. 437 ККУ (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).
Сам він, натомість, каже про помсту з боку чинного президента Володимира Зеленського за публічно поставлені ним, Юрієм Бутусовим, запитання про людей з оточення глави держави і Офісу президента.
Усе це й стало темою №1 в українському Фейсбуці ввечері в неділю, 28 листопада 2021 року.
Нижче ми підібрали найбільш характерні пости. Як знакових для України постатей, так і пересічних користувачів мережі.
"Це ідіотизм і ще один публічний акт виборчого правосуддя проти інакодумця, який критикує владу", - пише ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Командир Української добровольчої армії (УДА) Дмитро Ярош, своєю чергою, попереджає "верховного головнокомандувача і його безпосередніх підлеглих" щодо неприпустимості переслідування українських журналістів-державників:
"Це не 112-ий, "Нюзван", ЗІК, "Наш", "Інтер" або який інший кремлівський пропагандивний рупор!
Це украніські журналісти. І тут, хлопці, ви потрапили "у штангу"…
Краще дайте назад, бо буде біда".
"Хочеться стати нейрохірургом. Дуже цікаво, як влаштований мозок консультантів, які таке радять? І в якому саме місці та вавка?", - продовжує тему політолог Олег Медведєв.
Ветеран війни з Росією на Донбасі, екснардеп від Радикальної партії Дмитро Лінько не обмежився словами, а на підтримку Юрія Бутусова виклав аріхвне відео, де він стріляє з гранатомету по російсько-терористичним силам поблизу Авдіївки.
"Мушу зізнатись, що так само є співучасником цього страшного злочину. Як і сотні тисяч інших українців, які на відміну від верховного головнокомандувача, готові захищати свою країну.
Постріл у бік вати в районі Авдіївки. Сподіваюсь влучно", - наголосив Лінько.
На думку Мирослава Гая (десантника, ветерана, співкоординатора Руху Опору Окупації), правоохоронцям не до вподоби фраза, сказана Бутусовим під час зідйснення пострілу з гаубиці: "По окупантах вогонь".
Мовляв, це нібито може призвести до ескалації на фронті.
Гай задається запитанням: чого ж тоді чекати тим, хто виголошує словосполучення "Путін - х***о!"?
При цьому переважно усі коментатори згодні, що таке рішення ДБР є "за межею здорового глузду".
Натомість дії влади відносно Юрія Бутусова, як зазначають користувачі Фейсбуку, лише додадуть йому популярності.
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