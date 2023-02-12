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Це їхнє право та корпоративна згода, - Кремінь про заборону російської мови в Могилянці

12 лютого, 2023 неділя
15:30
Наука Тарас Кремінь

Києво-Могилянська академія зробила те, що мала зробити, коли заборонила використання російської мови на території закладу

Про це в ефірі Еспресо сказав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Було б дивно, щоб в Києво-Могилянській академії вперше за їхню історію оголосили інші правила. Це питання внутрішнього розпорядку, корпоративних прав, які було одноголосно підтримані трудовим колективом. Розмова не про заборону мови, а про необхідність застосування української та інших мов", - зазначив він.

Кремінь наголосив, що заборона спілкуватися мовою агресора - це один із пунктів їхнього внутрішнього розпорядку.

"Це їхній внутрішній режим. Ми маємо не лише резонанс, а дзеркальні повторення у інших закладах освіти. Національна музична академія ім. Чайковського, ХНУ ім. Каразіна. Це їхнє право, рішення, корпоративна згода, щоб приділити увагу українській мові як державній. Києво-Могилянська академія зробила те, що мала зробити. Це їхня відповідальність, але це показник національної свідомості, один із маркерів культурної, освітньої ідентичності. Це один із прикладів того, коли на території закладу освіти, як це визначено законом, повинна панувати державна", - підсумував уповноважений.

Суспільство
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