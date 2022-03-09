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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Це максимально потужний сигнал всьому світу, - Зеленський про ембарго США на енергоносії з Росії

Це максимально потужний сигнал всьому світу, - Зеленський про ембарго США на енергоносії з Росії

9 березня, 2022 середа
00:18
війна з Росією Володимир Зеленський

Подібний крок сьогодні зробила і Великобританія, чого і слід було очікувати від великої країни у важкі часи.

Про це компанія повідомила на своїй офіційній сторінці, інформує Еспресо.TV

"Сьогодні США зробили крок, який відчутно послабить окупантів, змусить платити за агресію. Відповідати за все зло, яке вони накоїли. Америка забороняє імпорт з Росії нафти, нафтопродуктів, газу та вугілля. Забороняє американським компаніям будь-які інвестиції у російський паливно-енергетичний комплекс", - зазначив президент України

Володимир Зеленський вже вдруге за вечір висловив вдячність особисто президенту США Джо Байдену за це рішення, за це лідерство, за цей максимально потужний сигнал всьому світу:

"Цей сигнал простий: кожен цент, сплачений Росії, вона перетворює на кулі та снаряди, які летять в інші суверенні держави. То ж або Росія матиме повагу до міжнародного права і не вестиме війни, або вона не матиме грошей, щоби війни розпочинати. Знайдуть іншу бензоколонку. Але це не лише про гроші. Заборона на імпорт енергоносіїв до США послабить державу-терориста економічно, політично і ідеологічно, бо це про свободу, про майбутнє, про те, куди буде рухатись весь світ".

Також глава держави подякував і Великобританія та особисто прем'єр-міністру Борису Джонсону, за те, що країна теж відмовились від російської нафти, і за ту принциповість, яку очікуєш від друзів у важкі часи.

  • Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, США наклали ембарго на купівлю в російської нафти, газу та вугілля.
  • Також Велика Британія планує відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів до кінця 2022 року

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санкції
Володимир Зеленський
Великобританiя
США
ембарго на постачання нафти
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