Дякую Байдену за рішучий удар у "серце військової машини Путіна",- Зеленський про заборону імпорту російської нафти до США

Про це йдеться у твіттері Зеленського, інформує Еспресо.TV

"Дякую США і президенту Байдену за особисте лідерство та рішучий удар у серце військової машини Путіна, зокрема за заборону російської нафти, газу й вугілля на американському ринку. Закликаю інші країни наслідувати цей приклад", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, США наклали ембарго на купівлю в російської нафти, газу та вугілля.

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