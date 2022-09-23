Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Колонізація не просто так проводиться. Така політика проводиться для того, щоб залізти в мозок людей. І росіянам це вдавалось. Просто завжди знаходились ті, хто боролись проти колонізації. Зокрема, українці в СРСР. Саме ці люди змогли вивести Україну з під впливу Росії", - пояснив Княжицький.

Народний депутат переконаний, що в Україні мають знести памʼятники російським високопосадовцям часів СРСР та Російської імперії.

"Вивести Україну з під впливу Росії вдалось на державному рівні. Однак на гуманітарному рівні ми ще маємо з цим проблеми. Яскравим прикладом є памʼятник Катерині II в Одесі. Молоді люди, які виходять на акції й вимагають знести цю споруду, хочуть жити в нормальній країні й не дивитись на памʼятники сатрапам, які знищували націю, до якої вони належать. Зараз ситуація навколо памʼятника Катерині II виглядає, як знущання з молодого покоління українців. Це майже те саме, що в Росії поставити памʼятники Гітлеру, або в нас Путіну. Різниці між Катериною II й Путіним немає ніякої”, - додав він.

11 версеня в Одесі невідомі розписали червоною фарбою пам'ятник Катерині ІІ та прирівняли її до президента РФ Володимира Путіна.

18 вересня, близько двох десятків молодих людей провели акцію біля пам'ятника російської імператриці Катерині II в Одесі

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