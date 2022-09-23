"Це майже те саме, що поставити памʼятник Путіну": нардеп Княжицький про споруду Катерині II в Одесі
Народний депутат Микола Княжицький вважає, що дискусій щодо демонтажу памʼятника Катерині II в Одесі не повинно існувати
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Колонізація не просто так проводиться. Така політика проводиться для того, щоб залізти в мозок людей. І росіянам це вдавалось. Просто завжди знаходились ті, хто боролись проти колонізації. Зокрема, українці в СРСР. Саме ці люди змогли вивести Україну з під впливу Росії", - пояснив Княжицький.
Народний депутат переконаний, що в Україні мають знести памʼятники російським високопосадовцям часів СРСР та Російської імперії.
"Вивести Україну з під впливу Росії вдалось на державному рівні. Однак на гуманітарному рівні ми ще маємо з цим проблеми. Яскравим прикладом є памʼятник Катерині II в Одесі. Молоді люди, які виходять на акції й вимагають знести цю споруду, хочуть жити в нормальній країні й не дивитись на памʼятники сатрапам, які знищували націю, до якої вони належать. Зараз ситуація навколо памʼятника Катерині II виглядає, як знущання з молодого покоління українців. Це майже те саме, що в Росії поставити памʼятники Гітлеру, або в нас Путіну. Різниці між Катериною II й Путіним немає ніякої”, - додав він.
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