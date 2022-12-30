"Це не боротьба з пам’ятниками – це боротьба України за життя": у Краматорську демонтували погруддя Пушкіна

Про це у п’ятницю, 30 грудня, повідомив міський голова Олександр Гончаренко, оприлюднивши фото демонтажу.

"Випий кави, післязавтра Новий рік. Напевно, ще не без Росії в Україні, але все буде – прийде час.Тут місце для своїх героїв, своєї культури та історії. Це не боротьба з пам’ятниками, це боротьба України за життя. Українське – в Україні", – написав Гончаренко.

29 грудня стало відомо, що разом з монументом Катерини II в Одесі демонтували пам'ятник Суворову.

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