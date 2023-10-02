"Це не розвідка, а спрямовані удари": у Повітряних силах прокоментували нічну атаку РФ
Уночі 2 жовтня росіяни спрямовували дрони на військові та інфраструктурні об'єкти України. Водночас окупанти запускають невелику кількість БПЛА та прокладають шляхи, щоб розвідати українську ППО
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Звичайно ворог переслідує різну мету. Не треба думати, що це всього лише розвідка боєм. Це спрямовані удари. Якщо навіть дронів менше ніж зазвичай, це все-таки спрямовані удари по певних об'єктах військових чи інфраструктурних. Вирішили вони цього разу менше (дронів - ред.) запустити. Але це не говорить про те, що не слід очікувати (атак - ред.) протягом дня", - сказав Ігнат.
Він зазначив, що росіяни запускають невелику кількість дронів, прокладають шляхи, щоб побачити, які засоби є в Україні і чи працюють вони.
"Сьогодні зрештою невелика відносно атака. Але все одно вона супроводжується сигналом повітряної тривоги, хай там як. Щодо тих 4 дронів збитих, то є ще інформація про те, що ворог застосовував і балістичну ракету на одному з напрямків. Уточнюється що з нею відбулося", - розповів речник ПС ЗСУ.
- У ніч проти понеділка, 2 жовтня, росіяни запустили ударні безпілотники для атаки українських областей. Сили протиповітряної оборони знищили у небі 4 "шахеди". Зокрема вночі РФ атакувала Дніпропетровську область ударними безпілотниками, три з яких збила ППО.
- Водночас зранку у Харкові пролунали декілька вибухів. Окупанти вдарили по регіону ракетами С-300, випущеними з російського Бєлгорода.
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