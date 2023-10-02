Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією "Це не розвідка, а спрямовані удари": у Повітряних силах прокоментували нічну атаку РФ

"Це не розвідка, а спрямовані удари": у Повітряних силах прокоментували нічну атаку РФ

2 жовтня, 2023 понедiлок
09:51
Війна з Росією Речник Повітряних сил Юрій Ігнат

Уночі 2 жовтня росіяни спрямовували дрони на військові та інфраструктурні об'єкти України. Водночас окупанти запускають невелику кількість БПЛА та прокладають шляхи, щоб розвідати українську ППО

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Звичайно ворог переслідує різну мету. Не треба думати, що це всього лише розвідка боєм. Це спрямовані удари. Якщо навіть дронів менше ніж зазвичай, це все-таки спрямовані удари по певних об'єктах військових чи інфраструктурних. Вирішили вони цього разу менше (дронів - ред.) запустити. Але це не говорить про те, що не слід очікувати (атак - ред.) протягом дня", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що росіяни запускають невелику кількість дронів, прокладають шляхи, щоб побачити, які засоби є в Україні і чи працюють вони.

"Сьогодні зрештою невелика відносно атака. Але все одно вона супроводжується сигналом повітряної тривоги, хай там як. Щодо тих 4 дронів збитих, то є ще інформація про те, що ворог застосовував і балістичну ракету на одному з напрямків. Уточнюється що з нею відбулося", - розповів речник ПС ЗСУ.

  • У ніч проти понеділка, 2 жовтня, росіяни запустили ударні безпілотники для атаки українських областей. Сили протиповітряної оборони знищили у небі 4 "шахеди". Зокрема вночі РФ атакувала Дніпропетровську область ударними безпілотниками, три з яких збила ППО.
  • Водночас зранку у Харкові пролунали декілька вибухів. Окупанти вдарили по регіону ракетами С-300, випущеними з російського Бєлгорода.
Україна
Росія
російська армія
безпілотник
Читайте також:
Словаччина Україна
1 жовтня, 2023 неділя
На парламентських виборах у Словаччині на перше місце вийшла проросійська партія "Смер"
1 жовтня, 2023 неділя
Головне – кількість: ізраїльський воєнний експерт про зброю для ЗСУ
Автор Роман Яворський
30 вересня, 2023 субота
Безпілотник "Бобер": українські "шахеди", з якими не може впоратися московська ППО, технічні характеристики та застосування
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.37
    Купівля 37.37
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 39.82
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
2 жовтня
11:16
Оновлено
Росія атакувала Херсонщину: поранено 8 людей, серед них - діти
11:00
Хотів вступити до школи "Армії дронів": у Києві СБУ затримала агента ФСБ
10:41
У Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС
У Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС - перша за межами Євросоюзу
10:39
російські автомобільні номери
Болгарія заборонить в'їзд легкових автомобілів з російськими номерами: рішення мають ухвалити до кінця доби
10:37
Авіазавод у Смоленську
У Смоленську внаслідок атаки дронів порушено процес виробництва ракет Х-59, – розвідка
10:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Київ применшує відсутність допомоги США, Захід стурбований перемогою симпатика Кремля в Словаччині, Британія не відправлятиме військових в Україну. Акценти світових ЗМІ 2 жовтня
10:20
Сенат США
У Сенат США внесли законопроєкт, який забороняє безпекову допомогу Азербайджану
10:15
Ексклюзив
Сергій Згурець
Згурець розказав, що вплине на зміни динамічного паритету на полі бою
10:13
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
У Харкові пролунали вибухи: росіяни вдарили ракетами С-300 з Бєлгорода
10:04
OPINION
Віталій Портников
Допомога США Україні: російсько-українська війна стає не просто темою американської політики, а й передвиборчим сюжетом. Колонка Віталія Портникова
09:36
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 2 жовтня: скільки коштують долар та євро у банках
09:34
Ексзаступник начальника податкової Києва Ільяшенко заплатить 50 млн грн на армію дронів
09:15
Ексклюзив
Маріупольський порт
Окупанти завозять бетонні конструкції у порт Маріуполя, - Андрющенко
08:57
збитий "Шахед"
Повітряні сили за ніч знищили 4 із 7 російських "шахедів"
08:49
Чорноморський флот РФ
Більшу частину Чорноморського флоту РФ передислокують із Севастополя до Новоросійська, - британська розвідка
08:39
Ексклюзив
"Вони погарячкували, могли розібратися без погроз зброї": депутат райради про інцидент з бійцями спецпідрозділу на блокпості поліції у Харкові
08:30
Тайсон Ф'юрі
Промоутер назвав гонорар Ф'юрі за бій проти Усика
08:22
Церква у Мексиці
У Мексиці обвалився дах церкви під час служби: 7 людей загинуло, понад 20 - під завалами
08:09
Інфографіка
на фото: ЗСУ
ЗСУ за добу знищили 15 танків, 48 артсистем та 510 російських військових, - Генштаб
07:45
На фото: система ППО
Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: збито 3 безпілотники
07:34
військовий, Естонія
На війні в Україні загинув доброволець з Естонії, – ЗМІ
07:30
Джо Байден
Байден закликав республіканців підтримати законопроект про надання додаткової допомоги Україні
07:16
Туреччина
Туреччина завдала авіаудару по базах курдів в Іраку
06:48
ЗСУ війна фронт
Російський інформаційний простір намагається показати допомогу Заходу Україні як ескалацію конфлікту, - ISW
06:39
Ілон Маск
Ілон Маск опублікував мем із Зеленським щодо військової допомоги
06:04
ПВК Вагнер
В ISW оцінили ефективність ПВК Вагенра після повернення в Україну
05:27
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Олександрія
УПЛ: "Динамо" перемогло "Олександрію", результати інших матчів 9 туру
05:17
Роберт Фіцо
Фіцо після перемоги своєї партії на виборах у Словачччині ініціював мирні перемговори щодо України
00:51
ДТП
У Мексиці вантажівка з мігрантами потрапила у ДТП: 10 загиблих, 17 поранених
00:31
В Одесі відкрили меморіал у пам'ять полеглих військових моряків
В Одесі відкрили меморіал у пам'ять полеглих військових моряків
00:19
Оновлено
Туреччина. Сили безпеки біля Міністерства внутрішніх справ після теракту в Анкарі
Теракт у Туреччині: курдське угрупування взяло на себе відповідальність за атаку
00:05
Харківщина
На Харківщині у полі на міні підірвався комбайн: постраждав чоловік
2023, неділя
1 жовтня
23:30
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина нічого більшого не очікує від ЄС після "40 років біля їх дверей", - Ердоган
23:06
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Армія РФ атакувала 7 громад Сумської області: поранена людина
22:45
Дмитро Кулеба
"Росія помиляється, якщо думає, що може "перечекати" військову допомогу Україні", - Кулеба
22:35
OPINION
Два роки як Михайла Саакашвілі заарештували
22:31
зброя
У Харкові чоловіки у військовій формі напали на блокпост, - поліція
22:11
збита ракета, Київ 9 травня
Українська ППО знищила 3 розвідувальні дрони РФ на півдні
21:44
Умєров та Остін
Умєров провів розмову з міністром оборони США: про що говорили
21:21
Жозеп Боррель
Боррель: військова допомога Україні від Європейського Союзу сягнула €25 млрд
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV