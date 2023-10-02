"Це не розвідка, а спрямовані удари": у Повітряних силах прокоментували нічну атаку РФ

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Звичайно ворог переслідує різну мету. Не треба думати, що це всього лише розвідка боєм. Це спрямовані удари. Якщо навіть дронів менше ніж зазвичай, це все-таки спрямовані удари по певних об'єктах військових чи інфраструктурних. Вирішили вони цього разу менше (дронів - ред.) запустити. Але це не говорить про те, що не слід очікувати (атак - ред.) протягом дня", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що росіяни запускають невелику кількість дронів, прокладають шляхи, щоб побачити, які засоби є в Україні і чи працюють вони.

"Сьогодні зрештою невелика відносно атака. Але все одно вона супроводжується сигналом повітряної тривоги, хай там як. Щодо тих 4 дронів збитих, то є ще інформація про те, що ворог застосовував і балістичну ракету на одному з напрямків. Уточнюється що з нею відбулося", - розповів речник ПС ЗСУ.