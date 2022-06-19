Це не та війна, яка закінчиться перемовинами, - Портников

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Я знову і знову повторюю і кажу тим, хто сподівається на перемовини, думаючи, що вони можуть покласти край війні, а також тим, хто побоюється перемовин, вважаючи, що вони можуть привести до поступок з української сторони, не сподівайтеся і не побоюйтеся, бо це не та війна, яка закінчиться перемовинами. Ніяких перемовин у російсько-українській війні не буде. Може бути перемога однієї зі сторін. Ми бачимо перемогу у відновленні територіальної цілісності України з зупинкою бойових дій. А ці бойові дії або остаточно закінчаться нашим вступом до НАТО, або знову розпочнуться через кілька років, бо Росія накопичить резерви для нового нападу на Україну. Такі напади будуть повторюватися або до зникнення з політичної карти світу України, або до краху російського політичного режиму, або ж до нашого вступу до НАТО" – зазначив журналіст.



Віталій Портников підкреслив, що ніяких мирних перемовин, які б зафіксували якісь результати може взагалі не відбутися. Тому, що це не війна між двома державними суб'єктами, а війна між одним суб'єктом, який вважає іншого суб'єкта власною територією окупованою Заходом. І це вся сутність конфлікту.



"Для нас існує Росія як держава, з якою потрібно бути сусідами та знайти якийсь еквівалент безпеки, а для Росії існують російські території, які помилково називаються Україною. І про що тут домовлятися? Про що? Або капітулювати і погодитися з тим, що це Росія, або відбитися. На превеликий жаль, ніяких інших рецептів виходу з цієї ситуації не існує, як і Макрон з Шольцем їх не вигадають" – підсумував Портников.

Раніше голова української переговорної групи з росіянами Давид Арахамія заявляв, що Україна може ініціювати новий раунд перемовин з РФ, коли матиме посилену переговорну позицію

Крім того, російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін розповів, що російський олігарх Роман Абрамович на перемовинах РФ й України допомагав Путіну тягнути час для нарощування сил

Також військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські окупанти вже видихлися, тому Кремль буде схиляти українську верхівку до перемовин

Напередодні прессекретар президента Сергій Никифоров повідомив, що під час візиту лідерів країн ЄС Зеленського не просили поновити перемовини з Росією