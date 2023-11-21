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Це невипадково: нардеп Синютка про вручення сьогодні трьох підозр народним депутатам

21 листопада, 2023 вiвторок
22:39
Суспільство Олег Синютка

Олег Синютка, народний депутат України, переконаний, що з корупцією треба боротися незалежно від того, який сьогодні день, а також вважає спірним питанням: чи правильно, що це сталося у день, коли українці вшановують День Гідності та Свободи?

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Чи випадково те, що вручення підозр народним депутатам трапилося сьогодні 21 листопада. Точно невипадково. Колеги, народні депутати, напевно знають те, що невідомо широкому загалу. Однак сьогодні трапився достатньо кумедний випадок. І я б не хотів бути на місці того народного депутата, якому вибивали зранку двері, а потім виявилося, що прийшли не до нього, бо помилися адресою чи прізвищем. Уявляю собі стан цього народного депутата, до якого приходять автоматники й працівники НАБУ, а потім виявляється, що відбулася помилка чи з прізвищем, чи з адресою", - прокоментував нардеп.

На його думку, ці події відбулися точно невипадково саме сьогодні.

"Чи правильно, що це сталося у день, коли українці вшановують День Гідності та Свободи? Це дуже спірне питання. Я переконаний, що з корупцією треба боротися незалежно, який сьогодні день, понеділок чи середа, свято чи звичайний день. Також я переконаний, що сьогодні це носило і певний символізм. Бо, окрім того, що 10 років тому українці вийшли на захист наших європейських цінностей, ми маємо ще й сьогодні вимогу і наш усвідомлений вибір – прийняти всі ті нормативні, законодавчі акти, які відкриють нам дорогу для рішення Євроради про початок перемовин щодо процедури вступу України до ЄС. А серед цих вимог левовою часткою є боротьба з корупцією", - підкреслив Олег Синютка.

За його словами, сьогодні 21 листопада Верховна Рада голосувала за розширення повноважень НАБУ, також за зміни по спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Тобто всі ці речі, які відбулися сьогодні, насправді пов'язані між собою і достатньо символічні.

"Я б дуже хотів, щоб ми, приймаючи рішення, не зводили все до якихось пам'ятних дат, як колись було у Радянському Союзі. Щоб ми зрозуміли, що причина всіх тих негараздів, які сьогодні відбуваються з корупцією, у першу чергу – це концентрація влади, звуження фінансових потоків до декількох кабінетів найвищих чиновників у Києві. Щоб ми зрозуміли, що корупційна країна точно не буде ні в ЄС, ні в НАТО. А без членства в ЄС та НАТО говорити про завершення перемоги Революції гідності точно не приходиться", - зауважив Синютка.

  • 21 листопада НАБУ та САП викрили на хабарі в крипті чинного нардепа від "Слуги Народу", який хотів заробити на ліквідації наслідків агресії РФ і пропонував хабар Мустафі Найєму. Правоохоронці не повідомляють імені підозрюваного. Утім журналісти довідались, що йдеться про нардепа Андрія Одарченка, який водночас обіймає посаду ректора Харківського державного університету харчування та торгівлі.
  • Також САП та НАБУ викрили нардепа Сергія Лабазюка - його підозрюють у спробі підкупити топпосадовця у сфері відновлення на суму $150 тис.
  • Окрім цього Рада сьогодні проголосувала в першому читанні і за основу декілька законопроєктів про посилення боротьби з корупцією, які є вимогою про початок переговорів про вступ у ЄС.
  • НАБУ та САП оголосили про третю гучну справу впродовж дня та повідомили про підозру директорці державного підприємства у спробі надання хабаря керівництву Мінвідновлення
Україна
Верховна Рада
ЄС
корупція в Україні
НАБУ
Олег Синютка
НАТО
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