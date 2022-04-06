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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Це новий Освенцим та Майданек". У Маріуполі окупанти спалюють тіла вбитих мирних жителів у мобільних крематоріях, щоб знищити свідчення воєнних злочинів, - міськрада

"Це новий Освенцим та Майданек". У Маріуполі окупанти спалюють тіла вбитих мирних жителів у мобільних крематоріях, щоб знищити свідчення воєнних злочинів, - міськрада

6 квітня, 2022 середа
15:22
війна з Росією Маріуполь

Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво РФ наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Вбивці замітають сліди. В Маріуполі запрацювали російські мобільні крематорії. Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво РФ наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі. Тиждень тому обережні оцінки вказували на 5 тисяч загиблих. Але з огляду на розміри міста, катастрофічні руйнування, тривалість блокади та жорсткий спротив, жертвами окупантів могли стати десятки тисяч цивільних маріупольців. Саме тому Росія не поспішає давати зелене світло місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку та повної евакуації Маріуполя", - заначають у міськраді.

Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупантів намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити.

"Всю брудну роботу росіяни залишили для колаборантів. Очевидці повідомляють, що рашисти залучили до спеціальних бригад зачистки місцевих та терористів ДНР. Вони збирають та спалюють тіла замордованих та вбитих в результаті російського вторгнення жителів Маріуполя. Координує роботу цих груп беспосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко. Багато років він з поплічниками неодноразово намагався захопити владу, але врешті-решт йому вдалося стати хіба що директором маріупольского крематорію".

Такого масштабу трагедії, як в Маріуполі, світ не бачив від часів існування концтаборів нацистів.

"Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті. Нажаль, моторошна аналогія отримує все більше підтверджень. Це вже не Чечня чи Алеппо. Це новий Освенцим та Майданек. Світ має допомогти покарати путінських нелюдів", – мер Маріуполя Вадим Бойченко.

  • Нагадаємо, Маріуполь перебуває в оточенні майже від першого дня широкомасштабної агресії Росії. Депутати міськради закликали світову спільноту визнати геноцидом дії РФ у місті.

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геноцид
Маріуполь
крематорій
воєнні злочини Росії
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