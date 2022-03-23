Це однозначно підтримає кожного з нас. Зеленський запросив в Україну Папу Франциска
Президент переконаний, що навіть у такий складний час держава зможе організувати цей дуже важливий візит.
Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV
"Сьогодні зранку говорив з Папою Франциском про пошук миру, про звірства окупантів, про гуманітарні коридори до оточених міст. Подякував Його Святості за чітку і сильну позицію, за молитви. Запросив відвідати Україну у цей найвідповідальніший час. Вірю, що зможемо організувати цей важливий візит, який однозначно підтримає кожного з нас", - зазначив Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, від початку війни Папа Франциск вдався до активних, навіть безпрецедентних кроків у підтримці України та спробах припинення конфлікту. Він особисто прибув у посольство Росії у Ватикані, хоча до того завжди викликав дипломатів до себе.
- Також Понтифік закликав припинити бої в Україні та гарантувати гумкоридори цивільному населенню і назвав українське місто Маріуполь "містом-мучеником".
- Вчора, 19 березня, Папа Франциск відвідав українських дітей у лікарні Ватикану.
- А у недільній проповіді 20 березня назвав вторгнення Росії в Україну "святотатством"
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