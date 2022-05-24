Політична оглядачка висловила таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Бранці з Азовсталі по суті потрапили в полон на територію ДНР, немає інформації, що з цими людьми. Щодня звертаються родичі, дружини, мами загиблих чи полонених захисників України - із ними треба вести діалог, але, на жаль, вони не отримують інформацію в повному обсязі. Натомість у нас розкручується справа кума Путіна Віктора Медведчука. Виглядає це вкрай огидно", - зазначила Данилюк-Ярмолаєва.

Журналістка додала, що Медведчук намагається виторгувати собі кращі умови для існування в Україні, адже Росія його кинула.

"Медведчук намагається виторгувати собі якомога зручніші умови існування. Варто врахувати, що років 20 він ще поживе на цьому світі, а Російська Федерація вже чітко сказала, що не хоче його бачити, він для них неприйнятний і по суті його кинули. Тож Медведчук розуміє, що найкраще для нього лишитися в Україні, в якійсь колонії. Але для прийнятних умов існування він намагається зараз видати максимум "компромату" на всіх політиків, з яким його щось повʼязувало. Так само й Петро Порошенко - вони разом були причетні до СДПУ(о)", - зауважила Марина Данилюк-Ярмолаєва.

Партія "Європейська Солідарність" назвала заяви Медведчука на адресу Петра Порошенка інформаційною диверсією в інтересах-країни агресора.

Народний депутат Микола Княжицький назвав оприлюднення СБУ заяв Медведчука "ганебною спецоперацією, яка є абсолютно недоречною у військовий час".

Автор книги-розслідування "Справа Василя Стуса" Вахтанг Кіпіані розкритикував оприлюднення СБУ заяв заарештованого Віктора Медведчука.

Нардеп Олексій Гончаренко вважає заяви кума президента РФ Путіна Віктора Медведчука недоречними й закликає всіх залишити політичні суперечки до перемоги у війні з Росією.

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