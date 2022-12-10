Про це він написав у себе в twitter.

Зокрема він наголосив, що РФ допомагає Ірану військовими технологіями, а це питання стосується не лише України, а глобальної безпеки загалом.

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"Росія допомагає Ірану військовими (ядерними?) технологіями для підпалу БС. Це вже не питання України. Це питання глобальної безпеки", - йдеться у дописі.

Раніше Подоляк прокоментував скупчення російських військових під Бахмутом та заявив, що окупантам слід забути про місто й готуватися до Ялтинського трибуналу.

7 грудня радник офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна закінчиться не тільки поверненням Україні окупованих територій, а й демілітаризацією прикордоння РФ.