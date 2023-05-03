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"Це погана історія": Зеленський заявив, що дізнався про витік секретних документів Пентагону з новин, а не від Білого дому

3 травня, 2023 середа
10:06
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що не отримав заздалегідь від адміністрації США та Білого дому інформації про витік секретних документів

Про це Зеленський заявив у інтерв'ю The Washington Post

Президент України запевнив, що дізнався про масштабний витік секретних документів з новин і не мав жодних розмов з Білим домом та додав, що їхнє оприлюднення завдало шкоди, як Вашингтону, так і Києву. 

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"Я не отримував інформацію ні з Білого дому, ні з Пентагону заздалегідь. Ми не мали такої інформації. Я особисто ні. Це, безумовно, погана історія Нам це невигідно. Це не вигідно репутації Білого дому, і я вважаю, що це не вигідно репутації Сполучених Штатів", - сказав Зеленський. 

  • 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування.
  • 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
  • 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом злитих секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord. CNN же повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
  • 14 квітня підозрюваному у розкритті секретних документів Пентагону військовослужбовцю Національної гвардії США Джеку Тейшейрі офіційно висунули звинувачення.
  • Згодом 102-й відділ розвідки ВПС США, у якому служив Джек Тейшейра, якого звинувачують у зливі документів Пентагону, призупинив свою розвідувальну діяльність.
  • 15 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що витік даних Пентагону не погіршив стосунки Вашингтону із союзниками. 
Володимир Зеленський
Пентагон
Війна з Росією
США
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