Про це Зеленський заявив у інтерв'ю The Washington Post.

Президент України запевнив, що дізнався про масштабний витік секретних документів з новин і не мав жодних розмов з Білим домом та додав, що їхнє оприлюднення завдало шкоди, як Вашингтону, так і Києву.

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"Я не отримував інформацію ні з Білого дому, ні з Пентагону заздалегідь. Ми не мали такої інформації. Я особисто ні. Це, безумовно, погана історія Нам це невигідно. Це не вигідно репутації Білого дому, і я вважаю, що це не вигідно репутації Сполучених Штатів", - сказав Зеленський.