"Це політичний популізм, техніка може бути в несправному стані": Жеваго про передачу його гелікоптера військовим

Про це він заявив в етері телеканалу “Еспресо”.

"Історія про конфіскацію та передачу військовим мого гелікоптера виглядає, як дешевий популізм. Оскільки, якби цей гелікоптер був би в справному стані, мав льотні сертифікати та підтвердження, що він може літати, то я б вже давно віддав його на потреби ЗСУ. На жаль, цей гелікоптер вже чотири роки стоїть майже розібраний й не має льотних сертифікатів. Проте найголовніше, що такий тип гелікоптерів не використовується в ЗСУ. Він навіть не зміг би бути донором для інших машин", - пояснив Жеваго.

Меценат наголосив, що гелікоптер повинен мати льотні сертифікати для його експлуатації.

"Мені дуже прикро, що робляться такі популістські заяви, коли вони ніякого відношення до ЗСУ не мають. Щобільше, я хвилююсь, щоб не постраждали люди. Адже, якщо дозволять літати на цьому гелікоптері без льотних сертифікатів та без належної перевірки, то це може призвести до трагедії", - додав він.