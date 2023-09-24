"Це політичний популізм, техніка може бути в несправному стані": Жеваго про передачу його гелікоптера військовим
Підприємець Костянтин Жеваго вважає арешт та передачу військовим його гелікоптера дешевим популізмом, адже техніка знаходиться в майже розібраному та несправному стані
Про це він заявив в етері телеканалу “Еспресо”.
"Історія про конфіскацію та передачу військовим мого гелікоптера виглядає, як дешевий популізм. Оскільки, якби цей гелікоптер був би в справному стані, мав льотні сертифікати та підтвердження, що він може літати, то я б вже давно віддав його на потреби ЗСУ. На жаль, цей гелікоптер вже чотири роки стоїть майже розібраний й не має льотних сертифікатів. Проте найголовніше, що такий тип гелікоптерів не використовується в ЗСУ. Він навіть не зміг би бути донором для інших машин", - пояснив Жеваго.
Меценат наголосив, що гелікоптер повинен мати льотні сертифікати для його експлуатації.
"Мені дуже прикро, що робляться такі популістські заяви, коли вони ніякого відношення до ЗСУ не мають. Щобільше, я хвилююсь, щоб не постраждали люди. Адже, якщо дозволять літати на цьому гелікоптері без льотних сертифікатів та без належної перевірки, то це може призвести до трагедії", - додав він.
- У Державному бюро розслідувань заявили, що українським військовим передадуть гелікоптер екснардепа та акціонера банку "Фінанси та кредит" Костянтина Жеваго. Як повідомляє пресслужба відомства, тепер це повітряне судно буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ.
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