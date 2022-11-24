Про це Володимир Зеленський зазначив у вечірньому зверненні 24 листопада.

"Майже щогодини я отримую повідомлення про удари окупантів по Херсону та інших громадах області. Такий терор почався одразу після того, як російська армія була змушена втекти з Херсонщини. Воювати вони не вміють. Єдине, що поки можуть, – це тероризувати. Або енергетичний терор, або артилерійський, або ракетний – ось це і все, до чого деградувала Росія за теперішніх її керівників", – сказав він.

Окрім того, Зеленський зазначив, що Україна з партнерами щодня працює над звільненням нашої землі та надійними гарантіями безпеки. Адже саме це може захистити наш народ від будь-яких російських ескалацій. І анонсував невдовзі вагомі новини з цього приводу.

Ввечері 24 листопада російські окупанти обстріляли житловий район Херсона, вбивши щонайменше чотирьох людей

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