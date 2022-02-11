"Це просто огидно": прем'єр-міністерка Литви Шимоніте відреагувала на слова Путіна щодо України "тєрпі, моя красавіца"
Прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте заявила, що слова президента РФ про виконання Мінських домовленостей Україною, є огидними
Про це вона заявила в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Я вважаю, що це просто огидно. Дуже жаль, що лідер однієї з найбільших країн світу насмілюється використовувати таку риторику щодо іншої країни", - зазначила Інґріда Шимоніте.
- Президент України Володимир Зеленський у відповідь на слова Путіна сказав, що "це вже перебір" і "Україна дуже терпляча".
- У Білому домі назвали обурливими жарти про зґвалтування.
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