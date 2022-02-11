"Це просто огидно": прем'єр-міністерка Литви Шимоніте відреагувала на слова Путіна щодо України "тєрпі, моя красавіца"

Про це вона заявила в інтерв'ю Радіо Свобода.



"Я вважаю, що це просто огидно. Дуже жаль, що лідер однієї з найбільших країн світу насмілюється використовувати таку риторику щодо іншої країни", - зазначила Інґріда Шимоніте.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на слова Путіна сказав, що "це вже перебір" і "Україна дуже терпляча".

У Білому домі назвали обурливими жарти про зґвалтування.