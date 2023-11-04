"Це ризикована поїздка": експерт-міжнародник Семиволос про візит Зеленського до Ізраїлю

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"На мою думку, це ризикована поїздка з точки зору подальших відносин з Близьким Сходом, особливо на тлі інтенсифікації війни та триваючої наземної операції у секторі Гази. Однак для України цей візит буде проблемним, особливо у відносинах з арабськими країнами", - зауважив директор Центру близькосхідних досліджень.

За його словами, Україна має доволі потужні відносини з арабськими країнами, також є інвестиційна та гуманітарна підтримка України від арабського світу. Ігор Семиволос додав, що арабські країни мають голоси у Генасамблеї, які б Україні не треба було втрачати.