Це створення для нас можливостей на морі та річках: Defense Express про морську коаліцію на підтримку України

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Треба зазначити, що коаліція має назву "Коаліція морських можливостей". Це створення можливостей для України на морі та річках. Велика Британія та Норвегія є морськими державами з давніми морськими традиціями та підходами, тому до цих країн треба прислуховуватися. Йдеться про те, щоб Україна, як країна двох морів, Чорного та Азовського, відновила свої територіальні води в межах, які належать Україні. По-друге, щоб Україна відновила функціональність своїх портів та морських комунікацій, від яких залежить постачання продовольства у понад 50 країн світу", - прокоментував військово-морський експерт Defense Express.

За його словами, Велика Британія вийшла з пропозицією ще до початку повномасштабної агресії, щоб надати Україні кредит на будівництво флоту, отримання кораблів та підготовку особового складу.

"Я бачу, що за допомогою коаліції відбудеться комплексний підхід у послабленні Росії на Чорному морі. Оскільки протоки будуть закриті, то нам передають те, що можна доставити суходолом. Тобто це швидкісні катери та гусеничні амфібії для морської піхоти, які нам потрібні на островах у дельті річки Дніпро. Наші ВМС на лівому березі створили три окремі плацдарми й за необхідності буде завданий головний удар на розширення, об'єднання цих плацдармів. А потім підемо визволяти Херсонську область, а може навіть і Крим. Наступного року основні події будуть розгортатися саме там. Тому підтримка Коаліції морських можливостей дуже вчасна і, на мою думку, це лише початок", - резюмував Володимир Заблоцький.

13 грудня Велика Британія оголосила про створення коаліції з розвитку морських спроможностей України: серед її завдань безпека цивільного судноплавства та забезпечення роботи зернового коридору













