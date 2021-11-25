"Це вершина цинізму і лицемірства": Наливайченко заявив, що готує звернення до НАБУ з вимогою розслідувати святкування ювілею Єрмака

Про це він написав у Facebook.



Нардеп назвав використання на дні народження Андрія Єрмака вертольотів ДСНС і ЗСУ "вершиною цинізму й лицемірства", нагадавши, що в Україні тривають війна й пандемія.



За словами Наливайченка, ті хто дозволив використати вертольоти в приватних цілях, мають бути покарані.



"Це не просто злочин проти моралі і здорового глузду, якому, я переконаний, відповідну оцінку дадуть громадяни нашої держави. Це ще й кримінальний злочин, за який має бути відповідальність перед законом", - заявив він.



Наливайченко повідомив, що готує звернення до НАБУ, щоб з'ясувати, хто наказав передати спецтехніку для святкування, а також яка сума з бюджету була витрачена для цього.

Нагадаємо, 24 листопада стало відомо, що Володимир Зеленський святкував ювілей Андрія Єрмака на держдачі, а гостей привозили на гелікоптерах ДСНС.

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