"Це вершина цинізму і лицемірства": Наливайченко заявив, що готує звернення до НАБУ з вимогою розслідувати святкування ювілею Єрмака
Колишній очільник СБУ, нардеп Валентин Наливайченко вимагає розслідувати використання гелікоптерів ЗСУ та ДСНС на дні народження голови ОП Андрія Єрмака
Про це він написав у Facebook.
Нардеп назвав використання на дні народження Андрія Єрмака вертольотів ДСНС і ЗСУ "вершиною цинізму й лицемірства", нагадавши, що в Україні тривають війна й пандемія.
За словами Наливайченка, ті хто дозволив використати вертольоти в приватних цілях, мають бути покарані.
"Це не просто злочин проти моралі і здорового глузду, якому, я переконаний, відповідну оцінку дадуть громадяни нашої держави. Це ще й кримінальний злочин, за який має бути відповідальність перед законом", - заявив він.
Наливайченко повідомив, що готує звернення до НАБУ, щоб з'ясувати, хто наказав передати спецтехніку для святкування, а також яка сума з бюджету була витрачена для цього.
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