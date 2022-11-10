Про це президент США Джо Байден повідомив під час пресконференції за підсумками проміжних виборів до Конгресу, передає Укрінформ

"Це залежить від українців... Нічого про Україну без України", - відповідь Байдена на запитання, чи може українська влада піти на компроміс із Росією.

Також президент США зазначив, що не знає, чи погодиться Україна на перемовини з противником. Однак він наголосив: "Ми не будемо вказувати їм, що вони мають робити".

Байден додав: тільки сторони конфлікту вирішуватимуть, чи йти на поступки в зимовий період, після того, як війська РФ вийдуть з Херсона.

Нагадаємо, Джо Байден стверджував, що відхід військ РФ з Херсона був передбачуваним, але Росія чекала на завершення виборів у США.

Байден заявив, що США не давали Україні "карт-бланш" у постачанні американської зброї, бо "не хоче, щоб ЗСУ почали бомбардувати територію РФ".

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