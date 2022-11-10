"Це залежить від українців. Ми не будемо вказувати, що вони мають робити": Байден про можливість переговорів України з РФ
Джо Байден заявив, що США не втручатимуться в переговорний процес між Росією та Україною
Про це президент США Джо Байден повідомив під час пресконференції за підсумками проміжних виборів до Конгресу, передає Укрінформ
"Це залежить від українців... Нічого про Україну без України", - відповідь Байдена на запитання, чи може українська влада піти на компроміс із Росією.
Також президент США зазначив, що не знає, чи погодиться Україна на перемовини з противником. Однак він наголосив: "Ми не будемо вказувати їм, що вони мають робити".
Байден додав: тільки сторони конфлікту вирішуватимуть, чи йти на поступки в зимовий період, після того, як війська РФ вийдуть з Херсона.
- Нагадаємо, Джо Байден стверджував, що відхід військ РФ з Херсона був передбачуваним, але Росія чекала на завершення виборів у США.
- Байден заявив, що США не давали Україні "карт-бланш" у постачанні американської зброї, бо "не хоче, щоб ЗСУ почали бомбардувати територію РФ".
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