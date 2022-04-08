Це - злочин, Росія довела статус країни-терориста, - Шмигаль про обстріл вокзалу в Краматорську

Про це він написав у Twitter.



"Росія довела свій статус країни-терориста. Яка ще країна здатна цілеспрямовано вдарити ракетою по вокзалу, де тисячі людей чекали евакуації? Десятки загиблих, серед них діти. Обстріл Краматорська - це злочин РФ, за який вона повинна понести покарання", - зазначив очільник уряду.



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8 квітня росіяни скинули ракети на залізничний вокзал Краматорська, коли там перебували тисячі людей, які намагалися евакуюватися з Донеччини, відомо про 39 загиблих і 87 поранених.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили "точкою-У" по вокзалу Краматорська.