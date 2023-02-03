Центр нацспротиву спростував заяви росіян про залучення ними бойових роботів "Маркер" на фронті
Експерти Центру національного спротиву спростували повідомлення росіян, ніби армія РФ використовує на фронті роботи "Маркер"
Про це мовиться на сторінці Центру національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що російські пропагандисти поширили відео "з фронту на Донбасі": нібито туди прибули бойові роботи РФ "Маркер".
"Проте на оприлюднених кадрах ми бачимо не ангар десь на Донбасі, а гаражі в Таганрозі, поблизу корпусу "Південного федерального університету", кафедри механіки й "Фонду сприяння інноваціям", - ствердили в ЦНС.
- Нагадаємо, тимчасовий керівник Центру протидії дезінформації Андрій Шаповалов розповів в етері Еспресо, що якість російських фейків проти України все гірша й гірша, але їхня кількість залишається великою.
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