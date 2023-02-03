Про це мовиться на сторінці Центру національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що російські пропагандисти поширили відео "з фронту на Донбасі": нібито туди прибули бойові роботи РФ "Маркер".

"Проте на оприлюднених кадрах ми бачимо не ангар десь на Донбасі, а гаражі в Таганрозі, поблизу корпусу "Південного федерального університету", кафедри механіки й "Фонду сприяння інноваціям", - ствердили в ЦНС.