Центр при РНБО повідомив про маніпуляції РФ на окупованих територіях України
Центр при РНБО оприлюднив добірку російських маніпуляцій на тимчасово окупованих територіях України
Про це Центр протидії дезінформації повідомив у телеграмі.
На Запоріжжі в центрі Мелітополю росіяни встановлюють пам'ятник Кірову та збираються повернути монументи радянським вождям.
На Херсонщині окупанти відключили інстаграм і ютуб, залишивши місцевих мешканців у інформаційній ізоляції.
На Донеччині, за інформацією місцевої влади, росіяни видають людям воду лише за паспортом і свідоцтвом про народження дитини.
Мер Москви Сергій Собянін підписав постанову про присвоєння назви "площа ЛНР" території біля посольства Великої Британії в російській столиці.
На Харківщині загарбники поширюють новину про те, що випускникам шкіл видали атестати російського зразка, а на лінійці вперше пролунав гімн РФ.
У тимчасово окупованому Криму росіяни готуються проводити "мобілізацію". У Центрі при РНБО зауважили, що мешканців півострова змушуватимуть воювати проти власної країни.
- Раніше Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які РФ поширила 7 липня.
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