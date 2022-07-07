Прохання Кадирова про "дозвіл дійти до самого Києва" і згода Сирії про участь у "військовому трибуналі" у Донецьку: нові фейки від Росії
Росія поширює фейки про нібито заяву міноборони США про необхідність припинення вогню з боку України
Центр протидії дезінформації у телеграм опублікував добірку фейків за 7 липня.
Зокрема, російські пропагандисти поширюють маніпуляцію про нібито заяву в ефірі Sky News Australia ексрадника міноборони США Макгрегор. Він нібито заявив, що Україна не відбулася як держава і може повністю зникнути з карти, а також про те, що треба припинити вогонь.
"Австралія має наполягати на припиненні вогню та досягненні якоїсь угоди. Ми не можемо дозволити боротися до останнього українця", – дають російськи пропагандистські ЗМІ фейкову заяву Макгрегора.
В Центрі підкреслюють, що поширення такої маніпуляції є спробою тиску на суспільство Австралії для припинення постачання зброї в Україну.
Крім того, Центр протидії дезінформації наводить ще дві маніпуляції, поширювані Москвою.
"Голова мзс" ОРДО Ніконорова заявила, що "Сирійська Арабська Республіка дала попередню згоду на участь у міжнародному трибуналі над військовими злочинцями у Донецьку", – зазначає Центр.
За його інформацією, ще одна маніпуляція про звучала від очільника Чечні Кадирова, який заявив: "У мене лише одне прохання. Воно полягає в тому, щоб нам дозволили дійти до самого Києва і поквитатися з нашим кровним ворогам. Це все, що просимо. Все інше зробимо самі".
- Раніше в міноборони Росії поширювали фейк, нібито "на даху будівлі Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста ЗСУ обладнали позиції з переносними зенітно-ракетними комплексами".
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