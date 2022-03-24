Центр протидії дезінформації дав інструкцію українцям: що робити, якщо РФ здійснить хімічну атаку

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Канали рф щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні. Так ворог "обробляє" населення рф щодо факту застосування хімічної зброї "націоналістами проти мирного населення". Підкреслюємо: в Україні відсутні такі лабораторії", - йдеться у повідомленні ЦПД.



В разі хімічної атаки слід:

1. Щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи.

2. Заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем.

3. Увімкнути ТВ чи радіо для отримання вказівок.

4. Попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію.



У разі евакуації під час хімічної атаки:

1. Візьміть аптечку.

2. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри.

3. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

4. Залиште приміщення сходами.

5. Не торкайтесь на вулиці жодних предметів.



Саміт країн НАТО, запланований на 24 березня, має погодити надання Україні обладнання для захисту від різних загроз, а також допомогу в галузі кібербезпеки.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb