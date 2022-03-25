Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 25 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 25 березня росіяни запустили три великих обмани.



Фейк: росія стверджує, що на Рівненській АЕС нібито примусово утримують російських атомників. Саме таку "інформацію" рф надіслала до Міжнародного агентства з атомної енергії.



Маніпуляція Починаючи з 22.03 війська рф активно застосовують фосфорні боєприпаси, заборонені міжнародним законодавством. Проте у зазначених обстрілах ворог звинувачує Україну.



Фейк міністерство оборони рф заявило про перехоплення українських таємних документів, в яких нібито йдеться про план підготовки та проведення наступальної операції на ТОТ Донецької та Луганської областей, яка повинна була розпочатися з 22 січня. Проте опубліковані рф документи передбачають не реалізацію наступальної операції, а формування зведених підрозділів для проведення ротації українських військових.



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