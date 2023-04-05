Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну у світових ЗМІ
Аналітики ЦПД опублікували добірку маніпуляцій та дезінформації, поширених світовими медіа щодо війни Росії проти України
Про це Центр протидії дезінформації поінформував у телеграмі.
Маніпуляції:
Гленн Грінвальд, журналіст у США, написав у своєму твіттері, ніби американці "озброюють та фінансують нацистських бойовиків в Україні. А польський автор Конрад Рекас у статті виданню Myśl Polska написав: "Україна є територією, на якій денацифікація абсолютно необхідна, і хоча, на жаль, зараз вона відбувається у формі братовбивчої війни, це не має закривати очі на відверто неонацистський характер нинішньої Української держави та її влади".
Дезінформація:
Видання The New York Times своєю чергою, посилаючись на анонімну авторитетну особу, ствердило, що нещодавній "транш артилерійських снарядів і ракет, надісланих в Україну, став останньою відчайдушною спробою", натякнувши на можливе припинення військової допомоги ЗСУ.
- Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр ствердила, що росіянам не вдається психологічно вплинути на ухвалення рішень Україною щодо Бахмутського напрямку та назвала, на що спрямована пропаганда.
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