Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну у світових ЗМІ

Про це Центр протидії дезінформації поінформував у телеграмі.

Маніпуляції:

Гленн Грінвальд, журналіст у США, написав у своєму твіттері, ніби американці "озброюють та фінансують нацистських бойовиків в Україні. А польський автор Конрад Рекас у статті виданню Myśl Polska написав: "Україна є територією, на якій денацифікація абсолютно необхідна, і хоча, на жаль, зараз вона відбувається у формі братовбивчої війни, це не має закривати очі на відверто неонацистський характер нинішньої Української держави та її влади".

Дезінформація:

Видання The New York Times своєю чергою, посилаючись на анонімну авторитетну особу, ствердило, що нещодавній "транш артилерійських снарядів і ракет, надісланих в Україну, став останньою відчайдушною спробою", натякнувши на можливе припинення військової допомоги ЗСУ.