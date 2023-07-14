Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на телеграм-канал Центру протидії дезінформації.

За версією ЦПД при РНБО України, 13 липня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: "Членство України в НАТО створює загрози для безпеки РФ, одна з причин "СВО" – загроза вступу України до Альянсу", - заявив президент Росії В. Путін.

Фейк: "Українським школярам викладали націоналістичну історію їхньої країни", – такі висновки зробили фахівці російської академії наук. Вони провели так звану експертизу та з'ясували, що підручник – це короткий виклад націоналістичної концепції української історії.

Маніпуляція: "Україна Зеленського сьогодні – це дешевий ринок з продажу дітей. Оптом і в роздріб, покупці роблять інтернет-замовлення з усього світу", - заявив колаборант І. Кива.