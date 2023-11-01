Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 1 листопада
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 1 листопада
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 1 листопада росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Міністр оборони РФ С. Шойгу заявив: "Київський режим, попри постачання нових видів натовського озброєння, зазнає поразки. ЗСУ ж мають втрати, зростає деморалізація особового складу".
Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Контрнаступ, хоч він і став розчаруванням для України та Заходу, повторити його ЗСУ в тих самих масштабах вже не зможуть".
Дезінформація: Постійний представник РФ в ООН В. Небензя заявив, що "Україна мала не одну можливість змусити гармати замовкнути. Для цього потрібно було насамперед припинити розпочату понад 9 років тому війну проти мирного населення Донбасу, відмовитися від героїзації нацистських посібників".
- Ворожі ресурси поширюють фейк, що влада готує населення України до швидкої мобілізації підлітків від 14 років.
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