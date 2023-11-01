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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 1 листопада

1 листопада, 2023 середа
22:59
Суспільство МІністр оборони РФ Сергій Шойгу

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 1 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 1 листопада росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: Міністр оборони РФ С. Шойгу заявив: "Київський режим, попри постачання нових видів натовського озброєння, зазнає поразки. ЗСУ ж мають втрати, зростає деморалізація особового складу".

Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Контрнаступ, хоч він і став розчаруванням для України та Заходу, повторити його ЗСУ в тих самих масштабах вже не зможуть".

Дезінформація: Постійний представник РФ в ООН В. Небензя заявив, що "Україна мала не одну можливість змусити гармати замовкнути. Для цього потрібно було насамперед припинити розпочату понад 9 років тому війну проти мирного населення Донбасу, відмовитися від героїзації нацистських посібників".

  • Ворожі ресурси поширюють фейк, що влада готує населення України до швидкої мобілізації підлітків від 14 років.
Україна
Росія
ООН
ЗСУ
Війна з Росією
Сергій Шойгу
фейк
Військові новини
пропаганда
російські фейки
Контрнаступ ЗСУ
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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