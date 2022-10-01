Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 1 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 1 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 1 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Посол РФ в Нідерландах А. Шульгін заявив, що нідерландській стороні потрібно поважати вільний вибір, зроблений населенням чотирьох територій України за результатами референдумів, визнаних легітимними численними міжнародними спостерігачами, включаючи й спостерігачів із самих Нідерландів.
Маніпуляція: Перший заступник міністра культури РФ С. Обривалін заявив: "Представники 48 країн знову намагаються використати [ЮНЕСКО] для відстоювання своїх політичних інтересів. Війна в Україні триває вже 8 років. Але жодна з країн і слова не сказала про безневинні жертви в Донецьку та Луганську, про зруйновані життя російських та українських дітей".
Дезінформація: Колаборант-"керівник" Запорізької області В. Рогов заявив, що ЗСУ продовжують обстрілювати берегову лінію та територію в районі міста, де розташована Запорізька АЕС, крім того, ударів було завдано в районі ТЕС".
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