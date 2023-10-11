Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 10 жовтня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 10 жовтня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Заступник голови радбезу РФ Д. Медведєв заявив, що "ІДІЛ регулярно отримує "великі спонсорські внески від кліки Зеленського", а також зброю, яку вкрали укронаціоналісти з постачань НАТО".

Дезінформація: Спікер держдуми РФ В. Володін заявив: "Сполучені Штати Америки разом із Брюсселем наповнили зброєю Україну, а керівництво України, ті, хто в них там керує всім, взяли та перепродали її до країн Близького Сходу".

Маніпуляція: Проросійський телеграм-канал "Женщина с косой" написав: "У кулуарах пішли чутки, що в Румунії Зеленський обговорював питання про депортацію українських біженців-чоловіків призовного віку".