Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 10 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 10 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 10 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Заступник голови радбезу РФ Д. Медведєв заявив, що "ІДІЛ регулярно отримує "великі спонсорські внески від кліки Зеленського", а також зброю, яку вкрали укронаціоналісти з постачань НАТО".
Дезінформація: Спікер держдуми РФ В. Володін заявив: "Сполучені Штати Америки разом із Брюсселем наповнили зброєю Україну, а керівництво України, ті, хто в них там керує всім, взяли та перепродали її до країн Близького Сходу".
Маніпуляція: Проросійський телеграм-канал "Женщина с косой" написав: "У кулуарах пішли чутки, що в Румунії Зеленський обговорював питання про депортацію українських біженців-чоловіків призовного віку".
- 9 жовтня росіяни розгорнули нову дезінформаційну кампанію на тлі війни в Ізраїлі. Ворожі тг-канали поширюють неправдиву інформацію з ціллю дискредитувати Україну.
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