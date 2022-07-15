Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 липня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 14 липня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 14 липня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Колаборант-"керівник" тимчасово окупованого Маріуполя К. Іващенко заявив: "екологічна ситуація в Маріуполі покращилася останнім часом, оскільки в місті зараз не працюють металургійні підприємства, всі розмови українських ЗМІ про катастрофу – вигадки".
Дезінформація: В міноборони Росії з посиланням на свідчення полонених військовослужбовців ЗСУ повідомили, що "велика кількість мобілізованих українських громадян мають обмеження щодо здоров’я, але у військкоматах їх змушують підписувати відмову від проходження спеціальної медичної комісії".
Дезінформація: Російські ЗМІ з посиланням на міноборони РФ повідомили: "200 бойовиків формування "Кракен" відмовилися виконувати наказ командування про висунення в район м.Краматорськ. Бойовики заявили про "перехід" до харківської міської тероборони, а під час бійки з командирами і перестрілки, що почалася, було вбито шестеро осіб".
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