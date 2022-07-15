Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 14 липня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Колаборант-"керівник" тимчасово окупованого Маріуполя К. Іващенко заявив: "екологічна ситуація в Маріуполі покращилася останнім часом, оскільки в місті зараз не працюють металургійні підприємства, всі розмови українських ЗМІ про катастрофу – вигадки".



Дезінформація: В міноборони Росії з посиланням на свідчення полонених військовослужбовців ЗСУ повідомили, що "велика кількість мобілізованих українських громадян мають обмеження щодо здоров’я, але у військкоматах їх змушують підписувати відмову від проходження спеціальної медичної комісії".

Дезінформація: Російські ЗМІ з посиланням на міноборони РФ повідомили: "200 бойовиків формування "Кракен" відмовилися виконувати наказ командування про висунення в район м.Краматорськ. Бойовики заявили про "перехід" до харківської міської тероборони, а під час бійки з командирами і перестрілки, що почалася, було вбито шестеро осіб".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb