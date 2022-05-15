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Головна війна з Росією Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 травня

Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 травня

15 травня, 2022 неділя
00:23
війна з Росією фейк, фейки

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 14 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 14 травня росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: Депутат держдуми РФ О.Бородай повідомив, "що зараз українців залучають до армії обіцянкою виплати по $3 тис, через це потік бажаючих поки не вичерпується", однак "їхні надії … дуже швидко тануть, коли доходить до фронту і розуміння, що їм треба воювати".

Маніпуляція: Пропагандистські ЗМІ продовжують дискредитаційну кампанію проти Польщі, повідомляючи, що "антиросійські настрої у Польщі зростають щодня. Майже всі західні країни стали гірше ставитися до росіян, але у Польщі русофобія особливо виражена. Антиросійська політика тут проявляється на всіх рівнях і є небезпечною".

Маніпуляція: Президент РФ В.Путін заявив, що "переговорний процес між російськими та українськими представниками фактично призупинений Києвом, який не виявляє зацікавленості у серйозному та конструктивному діалозі".
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РНБО
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інформаційна війна
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