Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 14 травня росіяни запустили три великих обмани.



Дезінформація: Депутат держдуми РФ О.Бородай повідомив, "що зараз українців залучають до армії обіцянкою виплати по $3 тис, через це потік бажаючих поки не вичерпується", однак "їхні надії … дуже швидко тануть, коли доходить до фронту і розуміння, що їм треба воювати".



Маніпуляція: Пропагандистські ЗМІ продовжують дискредитаційну кампанію проти Польщі, повідомляючи, що "антиросійські настрої у Польщі зростають щодня. Майже всі західні країни стали гірше ставитися до росіян, але у Польщі русофобія особливо виражена. Антиросійська політика тут проявляється на всіх рівнях і є небезпечною".



Маніпуляція: Президент РФ В.Путін заявив, що "переговорний процес між російськими та українськими представниками фактично призупинений Києвом, який не виявляє зацікавленості у серйозному та конструктивному діалозі".

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