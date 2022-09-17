Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 17 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Міноборони РФ повідомило, що "київський режим поновив провокації для створення загрози техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. Протягом доби зафіксовано артобстріли об’єктів, розташованих в безпосередній близькості від атомної станції".

Дезінформація: Президент Білорусі О. Лукашенко заявив: "США штовхають Європу у військове протистояння з Росією на території РФ. Мета – ослаблення Росії та знищення Білорусі. З моменту завершення холодної війни людство вперше стоїть на порозі ядерного конфлікту".

Маніпуляція: Російські ЗМІ продовжують повідомляти: "Київ публічно розкопує поховання своїх солдатів в Ізюмі, очікуючи на приїзд моніторингової місії з прав людини… Легко було здогадатися, що повернення Харківщини під свій прапор Україна використовує для пропаганди. Сьогодні в Ізюмі спостерігається "вистава", що нагадує березневі ритуальні "розслідування" та фотосесії під Києвом".

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