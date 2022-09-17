Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 17 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 17 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Міноборони РФ повідомило, що "київський режим поновив провокації для створення загрози техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. Протягом доби зафіксовано артобстріли об’єктів, розташованих в безпосередній близькості від атомної станції".
Дезінформація: Президент Білорусі О. Лукашенко заявив: "США штовхають Європу у військове протистояння з Росією на території РФ. Мета – ослаблення Росії та знищення Білорусі. З моменту завершення холодної війни людство вперше стоїть на порозі ядерного конфлікту".
Маніпуляція: Російські ЗМІ продовжують повідомляти: "Київ публічно розкопує поховання своїх солдатів в Ізюмі, очікуючи на приїзд моніторингової місії з прав людини… Легко було здогадатися, що повернення Харківщини під свій прапор Україна використовує для пропаганди. Сьогодні в Ізюмі спостерігається "вистава", що нагадує березневі ритуальні "розслідування" та фотосесії під Києвом".
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