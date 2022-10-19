Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 18 жовтня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Заступник постпреда Росії при ОБСЄ М. Буякевич повідомив, що МВС України оприлюднило заяву "про заходи щодо пошуку "ворогів України", в якій повідомлялося, що на Харківщині затримуються "потенційні колаборанти". Це вказує на організоване винищення населення з-поміж нелояльних до київського режиму".



Маніпуляція: Посол Росії в Угорщині Є. Станіславов заявив: "посол США Д.Прессмано висловив стурбованість щодо того, що "якщо Україна припинить воювати, то Україні настане кінець". Можу заспокоїти пана посла: у цьому випадку кінець прийде не Україні, а американському проєкту під такою назвою".

Дезінформація: В МЗС Росії заявили, що "РФ виступила з пропозицією провести таємне голосування за резолюцію щодо України в умовах, коли держави-члени ООН зазнали колосального тиску. Такий спосіб голосування дозволив би делегаціям висловити свою справжню позицію".

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