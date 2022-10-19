Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 18 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 18 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 18 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Заступник постпреда Росії при ОБСЄ М. Буякевич повідомив, що МВС України оприлюднило заяву "про заходи щодо пошуку "ворогів України", в якій повідомлялося, що на Харківщині затримуються "потенційні колаборанти". Це вказує на організоване винищення населення з-поміж нелояльних до київського режиму".
Маніпуляція: Посол Росії в Угорщині Є. Станіславов заявив: "посол США Д.Прессмано висловив стурбованість щодо того, що "якщо Україна припинить воювати, то Україні настане кінець". Можу заспокоїти пана посла: у цьому випадку кінець прийде не Україні, а американському проєкту під такою назвою".
Дезінформація: В МЗС Росії заявили, що "РФ виступила з пропозицією провести таємне голосування за резолюцію щодо України в умовах, коли держави-члени ООН зазнали колосального тиску. Такий спосіб голосування дозволив би делегаціям висловити свою справжню позицію".
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