Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 19 жовтня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила, що "через десятиліття [після трагедії Бабиного Яру], 2014 р. до влади в Україні внаслідок збройного антиконституційного держперевороту прийшли сили, які відкрито проповідують ідеї національної винятковості та возвеличують тих фашистських поплічників, хто був причетний до страт сотень тисяч людей".

Маніпуляція: Посол Росії в Італії С. Разов заявив: "Керівництво Італії затвердило вже п’ять пакетів військової допомоги Україні, проте в італійському суспільстві є чималі сумніви щодо доцільності накачування київського режиму зброєю, посилюються пацифістські настрої".

Дезінформація: В МЗС Росії заявили: "Констатуємо, що питання до військово-біологічної діяльності США у контексті функціонування біолабораторій на українській території, як і раніше, залишаються. На них не були отримані вичерпні відповіді, які могли б остаточно розвіяти сумніви…"

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