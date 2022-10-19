Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 19 жовтня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 19 жовтня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 19 жовтня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила, що "через десятиліття [після трагедії Бабиного Яру], 2014 р. до влади в Україні внаслідок збройного антиконституційного держперевороту прийшли сили, які відкрито проповідують ідеї національної винятковості та возвеличують тих фашистських поплічників, хто був причетний до страт сотень тисяч людей".
Маніпуляція: Посол Росії в Італії С. Разов заявив: "Керівництво Італії затвердило вже п’ять пакетів військової допомоги Україні, проте в італійському суспільстві є чималі сумніви щодо доцільності накачування київського режиму зброєю, посилюються пацифістські настрої".
Дезінформація: В МЗС Росії заявили: "Констатуємо, що питання до військово-біологічної діяльності США у контексті функціонування біолабораторій на українській території, як і раніше, залишаються. На них не були отримані вичерпні відповіді, які могли б остаточно розвіяти сумніви…"
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