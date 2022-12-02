Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 грудня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 2 грудня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 2 грудня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Луганський колаборант А. Марочко заявив, що "після заяви голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн про втрати українських військ у Збройних силах України зросла кількість дезертирів".
Дезінформація: Постійний представник РФ при Організації із заборони хімічної зброї О. Шульгін заявив, що РФ має інформацію про те, що контрактники з США допомагають готувати хімічні провокації в Україні. Також він назвав загрозу застосування хімічної зброї в Україні такою, що "сформована та зберігається".
Маніпуляція: У відповідь на ідею створення "спецтрибуналу для Росії" в МЗС РФ заявили, що "Москва вимагає, щоб Париж не ділив людей на "правильних" та "неправильних" і вивчив злочини українських націоналістів… Париж відмовляється бачити численні військові злочини українських військ і свідомо замовчує їх".
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