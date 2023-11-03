Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 2 листопада росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Головний аналітик федеральної служби охорони Росії 90-х років Д. Єфімов заявив, що "РФ розгромить ЗСУ в Авдіївці та піде на Херсон".

Маніпуляція: Військовий ru-експерт В. Дандикін сказав: "Конфлікт в Україні не затягнеться на довгі роки. Києву не вистачить ресурсів і підтримки спонсорів".

Дезінформація: Міноборони РФ повідомило: "Київський режим продовжує провокації з метою створення загрози техногенної катастрофи на Запорізькій атомній електростанції та зриву проведення ротації працівників МАГАТЕ на АЕС".