Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 листопада
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 2 листопада
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 2 листопада росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Головний аналітик федеральної служби охорони Росії 90-х років Д. Єфімов заявив, що "РФ розгромить ЗСУ в Авдіївці та піде на Херсон".
Маніпуляція: Військовий ru-експерт В. Дандикін сказав: "Конфлікт в Україні не затягнеться на довгі роки. Києву не вистачить ресурсів і підтримки спонсорів".
Дезінформація: Міноборони РФ повідомило: "Київський режим продовжує провокації з метою створення загрози техногенної катастрофи на Запорізькій атомній електростанції та зриву проведення ротації працівників МАГАТЕ на АЕС".
- Ворожі ресурси поширюють фейк, що влада готує населення України до швидкої мобілізації підлітків від 14 років.
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