Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 21 грудня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: "Ми не повторюватимемо помилок минулого, коли в інтересах підвищення обороноздатності ми руйнували свою економіку. Ми не займатимемося мілітаризацією країни та мілітаризацією економіки", – заявив В. Путін.

Дезінформація: Бойовик групи "Ахмат" А. Алаудінов повідомив, що підрозділи ЗСУ на артемівському напрямку подають сигнали про бажання відступити, але керівництво не дозволяє їм це зробити: "Ворог всіма засобами зв’язку подає сигнал про бажання відступити, але керівництво НАТО їм такого дозволу не дає".

Дезінформація: Президент РФ В. Путін заявив, що "дезінтеграція РФ – мета її стратегічних противників".

"У наших стратегічних противників стоїть мета дезінтеграції та ослаблення, роз’єднання нашої країни… Занадто велика, як їм здається, країна, яка становить загрозу, тому її потрібно трішки похитнути, роздробити", - сказав Путін.

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