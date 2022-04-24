Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 23 квітня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За версією ЦПД при РНБО України, 23 квітня росіяни запустили три великих обмани.



Маніпуляція: Губернатор Курської області Р.Старовойт заявив, що "у Глушковському районі з мінометів було обстріляно пункт пропуску". Водночас, він повідомив, що "обстріл здійснювався з боку України".



Маніпуляція: За даними міноборони РФ, "в районі одеського порту "Південний" СБУ планує провокації із застосуванням хімречовин для звинувачення РФ у нібито здійсненні ударів по об’єктах цивільної інфраструктури". Водночас, міноборони РФ заявило, що "співробітники СБУ та спецслужби Великобританії готують черговий фейк у Лисичанську".



Фейк: Попри всі спроби України евакуювати громадян з Маріуполя, представники ОРДО заявили, що "українські бойовики зірвали евакуацію, відкривши мінометний вогонь по місцю збору населення".





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