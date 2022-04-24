Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 23 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 23 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 23 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Губернатор Курської області Р.Старовойт заявив, що "у Глушковському районі з мінометів було обстріляно пункт пропуску". Водночас, він повідомив, що "обстріл здійснювався з боку України".
Маніпуляція: За даними міноборони РФ, "в районі одеського порту "Південний" СБУ планує провокації із застосуванням хімречовин для звинувачення РФ у нібито здійсненні ударів по об’єктах цивільної інфраструктури". Водночас, міноборони РФ заявило, що "співробітники СБУ та спецслужби Великобританії готують черговий фейк у Лисичанську".
Фейк: Попри всі спроби України евакуювати громадян з Маріуполя, представники ОРДО заявили, що "українські бойовики зірвали евакуацію, відкривши мінометний вогонь по місцю збору населення".
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