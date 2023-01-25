Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 24 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 24 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 24 січня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Російські ЗМІ повідомили, що "сапери ВС РФ на Авдіївському напрямку розмінували міну направленої дії з посланням від саперів ЗСУ: "Дай Бог дембель і вам, і нам! Воювати один з одним – недобре". Схоже, що й [українським військовим] поступово приходить розуміння того, в яку прірву їх кинув київський режим".
Маніпуляція: Президент Білорусі О. Лукашенко заявив: "З одного боку, просять нас, щоб ми не воювали з Україною. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого – озброюють їх. Польща, Литва взагалі очманіли. Навіщо їм це треба? Не зрозуміло. Тому ми змушені жорстко реагувати".
Дезінформація: Ворожі ЗМІ пишуть, що "стара техніка, яку передають партнери, часто ламається. Навіть після проходження ремонту, вона не витримує умов війни та виходить з ладу. Ремонтувати її в Україні нереально і доводиться відправляти за кордон, що коштує великих грошей".
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