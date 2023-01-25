Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 24 січня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 24 січня росіяни запустили три великих обмани.

Фейк: Російські ЗМІ повідомили, що "сапери ВС РФ на Авдіївському напрямку розмінували міну направленої дії з посланням від саперів ЗСУ: "Дай Бог дембель і вам, і нам! Воювати один з одним – недобре". Схоже, що й [українським військовим] поступово приходить розуміння того, в яку прірву їх кинув київський режим".

Маніпуляція: Президент Білорусі О. Лукашенко заявив: "З одного боку, просять нас, щоб ми не воювали з Україною. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого – озброюють їх. Польща, Литва взагалі очманіли. Навіщо їм це треба? Не зрозуміло. Тому ми змушені жорстко реагувати".

Дезінформація: Ворожі ЗМІ пишуть, що "стара техніка, яку передають партнери, часто ламається. Навіть після проходження ремонту, вона не витримує умов війни та виходить з ладу. Ремонтувати її в Україні нереально і доводиться відправляти за кордон, що коштує великих грошей".

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