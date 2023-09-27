Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 26 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 26 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 26 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: "Пентагон використовує Україну не тільки для медичних експериментів. Уже не новина, що у США в Україні були свої інтереси. І не тільки біологічні, а й військові", - пише російський TG-канал "Джинн из Пробирки | Биолаборатории", цитуючи статтю інтернет-видання Ruetir.
Дезінформація: Міністр оборони РФ С. Шойгу заявив: "Втрати ЗСУ за поточний місяць становлять понад 17 тис. осіб, більш як 2,7 тис. одиниць озброєння та військової техніки".
Дезінформація: Секретар радбезу РФ М. Патрушев заявив, що "перспективи врегулювання української кризи на сьогодні не видно, Києву не дозволять укласти мир".
- Підконтрольні Кремлю пропагандистські пабліки поширили фейк про те, що український підрозділ "Азов" нібито проводив "сатанинський обряд".
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