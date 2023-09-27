Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 26 вересня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 26 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: "Пентагон використовує Україну не тільки для медичних експериментів. Уже не новина, що у США в Україні були свої інтереси. І не тільки біологічні, а й військові", - пише російський TG-канал "Джинн из Пробирки | Биолаборатории", цитуючи статтю інтернет-видання Ruetir.

Дезінформація: Міністр оборони РФ С. Шойгу заявив: "Втрати ЗСУ за поточний місяць становлять понад 17 тис. осіб, більш як 2,7 тис. одиниць озброєння та військової техніки".

Дезінформація: Секретар радбезу РФ М. Патрушев заявив, що "перспективи врегулювання української кризи на сьогодні не видно, Києву не дозволять укласти мир".