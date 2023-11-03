Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 3 листопада
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 3 листопада
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 3 листопада росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Російський диктатор В. Путін заявив, що "Україна продає зброю на Близький Схід, зокрема талібам".
Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "Кінець безмежної фінансової допомоги Україні може спровокувати дефолт і обвал усіх фінансових інститутів країни, а також знецінення гривні – залежність від допомоги набула незворотного характеру".
Дезінформація: Посол РФ в Австрії Д. Любінський заявив: "Ми розпочали військову операцію саме з метою закінчити цю війну. Це був вимушений крок, який можна було б назвати своєрідною миротворчою операцією".
- Ворожі ресурси запустили фейковий наратив, нібито мер Києва Віталій Кличко закликав не вважати окуповані території частиною України.
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