Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 3 лютого росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: російські ЗМІ, цитуючи президента Сербії А. Вучича, повідомили: "Найбільша помилка Заходу, що вони анонсували постачання танків, а це страшні танки, але зараз вони об’єднали російський народ. Це найбільша політична помилка Заходу, бо вони за один день об’єднали росіян".

Фейк: луганський колаборант А. Марочко заявив, що нібито "українські військові розстріляли 12 товаришів, які вирішили здатися в полон в районі Кремінної (Луганська область) <…> ЗСУ нанесли артилерійський удар і відкрили стрілецький вогонь по власному опорному пункту, після того, як бійці, що там були, вивісили білий прапор і надіслали ворожим військам радіозапит про можливість скласти зброю".

Дезінформація: російські медіа повідомили, що Міжнародний валютний фонд "готовий надати Україні кредит (12-16 мільярдів доларів), але однією з умов буде підвищення тарифів на 100-200% протягом 12 місяців".