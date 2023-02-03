Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 3 лютого
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 3 лютого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 3 лютого росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: російські ЗМІ, цитуючи президента Сербії А. Вучича, повідомили: "Найбільша помилка Заходу, що вони анонсували постачання танків, а це страшні танки, але зараз вони об’єднали російський народ. Це найбільша політична помилка Заходу, бо вони за один день об’єднали росіян".
Фейк: луганський колаборант А. Марочко заявив, що нібито "українські військові розстріляли 12 товаришів, які вирішили здатися в полон в районі Кремінної (Луганська область) <…> ЗСУ нанесли артилерійський удар і відкрили стрілецький вогонь по власному опорному пункту, після того, як бійці, що там були, вивісили білий прапор і надіслали ворожим військам радіозапит про можливість скласти зброю".
Дезінформація: російські медіа повідомили, що Міжнародний валютний фонд "готовий надати Україні кредит (12-16 мільярдів доларів), але однією з умов буде підвищення тарифів на 100-200% протягом 12 місяців".
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