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Війна з Росією: хроніка
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Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 31 травня

31 травня, 2023 середа
23:29
Війна з Росією фейк

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 31 травня

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За версією ЦПД при РНБО України, 31 травня росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: "США використовували Зеленського як інструмент для ведення нескінченного опосередкованого конфлікту з Росією", – заявив оглядач SCMP Йонден Лхату.

На його думку, Вашингтон робить помилку, відкидаючи будь-які мирні ініціативи.

Фейк: "США "прибрали до рук" Молдову та зруйнували її суверенітет", – заявив голова держдуми РФ В. Володін.

Також він додав, що США не дивляться на народ, так само як не дивляться на українців, вважаючи їх витратним матеріалом.

Фейк: "Лондон перетворить Україну на радіоактивний цвинтар через збіднений уран", – пише Myśl Polska.

За словами журналіста польської газети Яцека Меджицького, після прильоту по Хмельницькому зʼявилися "всі ознаки радіоактивного зараження місцевості".

  • 20 травня Росія запустила дезінформацію про нібито зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Також окупанти казали, буцімто Залужний дістав поранення й переніс трепанацію черепа. У Міністерстві оборони спростували фейки.
  • 25 травня Анатолій Штефан (Штірліц) показав відео із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
Суспільство
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