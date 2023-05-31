Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За версією ЦПД при РНБО України, 31 травня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: "США використовували Зеленського як інструмент для ведення нескінченного опосередкованого конфлікту з Росією", – заявив оглядач SCMP Йонден Лхату.

На його думку, Вашингтон робить помилку, відкидаючи будь-які мирні ініціативи.

Фейк: "США "прибрали до рук" Молдову та зруйнували її суверенітет", – заявив голова держдуми РФ В. Володін.

Також він додав, що США не дивляться на народ, так само як не дивляться на українців, вважаючи їх витратним матеріалом.

Фейк: "Лондон перетворить Україну на радіоактивний цвинтар через збіднений уран", – пише Myśl Polska.

За словами журналіста польської газети Яцека Меджицького, після прильоту по Хмельницькому зʼявилися "всі ознаки радіоактивного зараження місцевості".