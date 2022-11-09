Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 8 листопада
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 8 листопада
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 8 листопада росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Представник МЗС РФ А. Руденко заявив: "Україна ухвалила закон, що забороняє їй вести переговори з РФ. Це їхній вибір, ми завжди заявляли про готовність до переговорів, що були перервані не з нашої вини… з нашого боку попередніх умов немає жодних…".
Дезінформація: Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила: "РФ та Україна не ведуть конструктивних переговорів з квітня після того, як Київ не відповів на пропозиції РФ… [водночас] на готовність Києва до переговорів прямо впливає Захід, який постачає Україні зброю".
Маніпуляція: При ухваленні проєкту резолюції ГА ООН "Боротьба з героїзацією нацизму, неонацизмом та іншими видами практики, що сприяють ескалації сучасних форм расизму…" держави-члени ОДКБ зробили заяву: "Вважаємо, що важливо не просто вшановувати пам’ять загиблих за мир на Землі, а й відстоювати принципи Статуту ООН за підсумками Другої світової війни".
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