Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 9 листопада росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Представник делегації РФ А. Шевченко на засіданні ГА ООН заявив, що Росія очікує від МАГАТЕ продовження моніторингу об’єктів України щодо створення "брудної бомби", [оскільки] Україна має необхідні виробничу базу та науковий потенціал для створення такої бомби.

: Посол РФ у США А. Антонов повідомив: "Заяви США про армагеддон, що наближається, безпідставні і мають на меті налаштувати якнайбільше країн проти Росії… РФ нікому не погрожує ядерною зброєю та прагне запобігти розвитку ситуації за неконтрольованим сценарієм".

Фейк: В мережі набрало популярності фото із зображенням військового, на наплічнику якого розміщено нашивку з прапором Третього Рейху. Однак це не відповідає дійсності, оскільки після опрацювання фото програмою з визначення фоторедагування, виявлено, що на світлині прапор Третього Рейху з’явився на місці прапора Ізраїлю.

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