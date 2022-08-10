Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 9 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 9 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 9 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Спікер МЗС РФ М. Захарова заявила: "американські політики стоять за заявою Зеленського щодо "заклику до відповідальності [за спецоперацію] всього населення Росії", оскільки ця заява націлена на руйнування зв’язків на Європейському континенті, бо політикам США вигідне ослаблення Європи".
Дезінформація: Колаборант-"керівник" тимчасово окупованих територій Запорізької області В. Рогов заявив: "удар ЗСУ по Токмаку завдано як помсту за резолюцію про проведення референдуму щодо входження Запоріжжя до складу Росії".
Маніпуляція: Спікер російського президента Д. Пєсков заявив: "В.Зеленський має розуміти, що країни Європи, що намагаються "покарати Росію", вже активно платять за це – і самі країни, і їхні громадяни… рано чи пізно ці країни питатимуть, чи все правильно робить В.Зеленський".
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