Центр тимчасово окупованої Ялти прикрасили жовтими та синіми вогнями

Про це інформують на сайті Крим.Реалії.

"На центральних вулицях Ялти в анексованому Криму використовували новорічні прикраси у жовто-синьому забарвленні", - пише видання.

Повідомляться, що у соцмережах багато хто звернув увагу на новорічні прикраси у кольорах українського прапора.

Офіційних коментарів окупаційної влади Ялти немає.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму у селищі Красногвардійське 31 серпня з 6 ранку горіла російська нафтобаза. А в ніч з 3 на 4 вересня у Сімферополі пролунали вибухи.

30 вересня, у тимчасово окупованому Криму було чути гучні вибухи. Зокрема у містах Ялта, Спартак, Алупка.

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