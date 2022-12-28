Центр тимчасово окупованої Ялти прикрасили жовтими та синіми вогнями
У тимчасово загарбаній Ялті рашисти прикрасили центральні вулиці жовто-синіми вогнями
Про це інформують на сайті Крим.Реалії.
"На центральних вулицях Ялти в анексованому Криму використовували новорічні прикраси у жовто-синьому забарвленні", - пише видання.
Повідомляться, що у соцмережах багато хто звернув увагу на новорічні прикраси у кольорах українського прапора.
Офіційних коментарів окупаційної влади Ялти немає.
- Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму у селищі Красногвардійське 31 серпня з 6 ранку горіла російська нафтобаза. А в ніч з 3 на 4 вересня у Сімферополі пролунали вибухи.
- 30 вересня, у тимчасово окупованому Криму було чути гучні вибухи. Зокрема у містах Ялта, Спартак, Алупка.
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